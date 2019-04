Beslutningsforum seier ja til lungekreftmedisin

innenriks

Lungekreftbehandlinga fekk ja under møtet i avgjerdsforum for nye metodar måndag. Det betyr at offentlege sjukehus no kan tilby ei ny behandling for lungekreft.

– Vi er glade for at lungekreftpasientar no får tilgang til dette legemiddelet som førstelinjebehandling, seier leiar Stig A. Slørdah i Beslutningsforum.

Beslutningsforum avslo lungekreftmedisinen seinast i februar, fordi dei meinte at han vart for dyr. Legemiddelselskapet MSD gav eit nytt pristilbod i mars, og saka vart derfor behandla på nytt, skriv Dagens Medisin.

– Kostnaden for behandlinga er framleis høg, men behandlinga blir rekna som kostnadseffektiv når ein tar omsyn til det absolutte prognosetap for pasientgruppa som blir omfatta av metodevurderinga som er gjennomført, heiter det i grunngivinga.

(©NPK)