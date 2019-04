Dale: Nullvekstmålet kan nåast utan bompengar

innenriks

Dale legg ansvaret på lokalpolitikarane for at bilistane blir pålagt mykje av rekninga for bymiljø- og byvekstavtalane mellom staten og kommunar i ei rekke byområde.

– Eg aksepterer at å prise vekk bilane er ein effektiv måte å nå nullvekstmålet på, men det finst andre måtar, seier Dale til NTB.

– Eitt av verkemidla er til dømes ei vesentleg styrking av kollektivtilbodet, så folk kan velje å reise meir kollektivt enn i dag, held fram han.

Motstanden mot bompengar breier seg og blir mellom anna ei parolesak i 1. mai-tog i Drammen og Sandnes. Det nye partiet Folkeaksjonen Nei til meir bompengar (FNB) stiller lister fleire stader og kan stele veljarar frå mellom anna Framstegspartiet til Dale.

Ni byar

Bymiljø- og byvekstavtalar er inngått for mellom anna Bergen-, Stavanger- og Oslo-området. Målet er å få fleire til å parkere bilen og i staden køyre kollektivt, gå eller sykle, men avtalane omfattar òg oppgraderingar og utvidingar av vegar.

Til saman er det planar om byvekstavtaler for ni byar i Noreg, og alle baserer seg på brukarfinansiering, altså bompengar, som ei viktig finansieringskjelde. Men regjeringa pålegg ingen å innføre bompengar, understrekar samferdselsministeren.

– Det blir ikkje bompengar i byområde utan at ein har foreslått det lokalt, konstaterer Dale, som antydar at nokre av avtalane har vorte for ambisiøse. Men han meiner dette er opp til lokalpolitikarane å avgjere.

– Det er enormt stor skilnad på kor store kostnader ein har tatt på seg, og kor mykje ein har vore villig til å legge på bilistane å betale for, seier Dale.

– Mykje pengar på bordet

Han understrekar likevel at byvekstavtalane er viktige for regjeringa.

– Og vi legg frykteleg mykje pengar på bordet. Staten betalar for meir enn vi har ansvar for, seier han.

I fleire byar, mellom anna i Drammen og Stavanger, har lokalpolitikarar snudd og vil forkaste eller reforhandle byvekstavtalar fordi dei betyr for store kostnader for bilistane.

