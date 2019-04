Dobbelt så mange vil bli lærarspesialist

innenriks

– Det betyr at endå fleire dyktige og engasjerte lærarar no får moglegheit til å utvikle seg og bidra til at heile skulen blir betre, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Lærarspesialistar er lærarar med ei ekstra fordjuping i undervisningsfag eller begynnaropplæring.

Skuleeigarar kan søke om tilskot til lærarspesialistar innanfor elleve ulike område.

Det er i alt søkt om 58 lærarspesialistar for minoritetsspråklege elevar og 48 lærarspesialistar i spesialpedagogikk, som er blant studiuma som er blir tilbodne for første gong i 2019.

– Desse lærarane kan gjere særleg store skilnader for elevgruppa dei jobbar med, og vil vere svært viktige for å nå målsettinga til regjeringa om at ingen skal gå ut av skulen utan å kunne lese, skrive og rekne skikkeleg og er ein viktig del av satsinga på tidleg innsats, seier Sanner.

I dag er det 500 lærarspesialistar i norsk skule. Målet til regjeringa er at det skal vere 3.000 lærarspesialistar om fire år, og at alle skal ha tilgang til ein lærarspesialist i begynnaropplæring.

(©NPK)