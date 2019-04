Klimaaktivistar hevdar stortingsvakt sa dei «fremstår som idioter»

innenriks

Aktivistane viste fram eit banner med bodskapen «nei til klimaran, steng hver oljekran» frå publikumsgalleriet då Stortinget behandla vidare utbygging av oljefeltet Johan Sverdrup.

– Utsleppa frå Johan Sverdrup-feltet er 25 gonger så store som heile Noregs årlege utslepp. Dette er eit døme på eit oljefelt som aldri bør byggast ut viss vi skal klare å stanse klimaendringane, seier talsperson Teodor Bruu i Grøn Ungdom om aksjonen.

I etterkant vart dei utviste frå Stortinget, og to aksjonistar skal ifølgje sentralstyremedlem Rauand Ismail i Grøn Ungdom ha fått ei skjennepreike ved tryggingskontrollen.

– Dei fekk ein leksjon om demokrati, om at dei øydela demokratiet ved framferda, at det no ville bli vanskelegare å sleppe inn på galleriet og at dei framstår som idiotar, seier Ismail til NTB.

Kamerabruk

Ifølgje Ismail var det ei mannleg stortingsvakt som sa dette til aksjonistane.

Dei to skal ha vorte haldne igjen fordi dei hadde med seg kamera, sjølv om dei ifølgje Ismail spurde på førehand om det var greitt å ta med seg kameraet inn.

– Dei påstod at om vi filma og seinare publiserte filmen, så kom det til å skape støy. Er det støy at folk får vite kva som blir vedtatt på Stortinget, spurde vi då, seier Ismail.

Stortingets direktør Marianne Andreassen seier ho ikkje kjenner til at ei tryggingsvakt skal ha uttalt seg slik.

– Skildringa av språkbruken kjenner vi oss ikkje igjen i, men tryggingsvaktene våre gav beskjed om at det ikkje er høve til den typen ytring frå galleriet. Dei vart deretter utviste for resten av dagen i tråd med normal prosedyre, seier Andreassen.

Ny klimastreik 24. mai

Ho legg til at engasjementet til ungdommane er viktig, men at dei må følgje retningslinjene.

– Politikk handlar om korleis vi formar framtida, og det er veldig bra at ungdommen engasjerer seg politisk i ei sak som er viktig for dei. For at det både skal vere trygt og sikkert å ytre seg politisk og å vere stortingspolitikar har vi reglar for demonstrasjonar. Det er tillate å demonstrere på Eidsvolls plass, så lenge ein søker først, og følgjer visse retningslinjer. Og tru meg, demonstrasjonar og stort engasjement frå barn og unge blir positivt lagt merke til her på Stortinget, seier ho.

Fredag 24. mai arrangerer Grøn Ungdom og Natur og Ungdom ein ny nasjonal klimastreik. I den første klimastreiken fredag 22. mars deltok 40.000 ungdommar.

– Johan Sverdrup-feltet gir oss endå ein god grunn til å streike for klimaet. Stortingsfleirtalet godkjenner nye gigantfelt i ei tid der det aller viktigaste er å få ned utsleppa. Det er ein einaste stort langfinger til ungdomsgenerasjonen, seier Bruu.

