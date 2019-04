KrF varslar skjerpa krav til oljebransjen

innenriks

– Det er viktig for næringa med føreseielege vilkår. Men det betyr ikkje at vi ikkje kan utvikle ny politikk, seier KrFs nye nestleiar Ingelin Noresjø til NRKs Politisk kvartar måndag.

På KrFs landsmøte i helga vart eit forslag om stans i oljeleitinga på norsk sokkel og avskaffing av leiterefusjonsordninga nedstemt. Måndag skal Stortinget behandle innstillinga frå energi- og miljøkomiteen om vidare utbygging av oljefeltet Johan Sverdrup. Det vil både KrF og resten av regjeringa og dessutan Arbeidarpartiet og Senterpartiet vende tommelen opp for. Partia viser òg til at det at det er viktig å sikre stabile og føreseielege rammevilkår for oljebransjen òg i framtida.

Men allereie no varslar KrF at dei vil sjå på skatteordningane til oljebransjen. Før neste val skal ein ny politikk vere på plass.

– Det er eit viktig signal til næringa om at det grøne skifta no må få eit taktskifte. Vi kan ikkje halde fram med dei utsleppa vi har i dag. Oljebransjen må ta eit større ansvar, slår Noresjø fast.

– Endring av skattereglane kjem til å ta tid, men dette er eit signal om at dette forhåpentlegvis kjem. Vi er nøydde til å få fortgang i dette, og her er nok KrF mykje meir utolmodig enn Høgre og Framstegspartiet, legg ho til.

KrF kan òg komme til å seie nei til å utvikle nye oljefelt.

– Vi kjem til å vere ganske kritiske til korleis oljenæringa skal utvikle seg framover, seier Noresjø.

