Mann tiltalt for nettovergrep mot over 250 barn

innenriks

48 av offera er busette i Sverige, éin er finsk, medan resten av dei er busette i Noreg. Dei fornærma er i hovudsak gutar. Til saman er det 256 fornærma i saka.

Mannen han har erkjent alle dei faktiske forholda og erkjente også straffskuld etter siktinga.

– Formelt har han ikkje tatt stilling til tiltalen, men eg kan ikkje sjå for meg at han vil komme til å nekte straffskuld for den heller, seier forsvararen hans, advokat Gunhild Lærum, til TV 2.

Ifølgje tiltalen har forholda gått føre seg frå februar 2014 til januar 2018. Statsadvokat Carl Graff Hartmann seier saka vart kjent for politiet då eitt av offera melde mannen hausten 2017. Mannen vart arrestert i januar 2018 og har sete varetektsfengsla sidan.

Han skal ha lurt dei fornærma til å utføre seksuelle handlingar med seg sjølve. Overfor unge gutar skal han ha utgitt seg for å vere ei eldre jente, medan han har gjort det motsette overfor kvinnelege fornærma.

Alle overgrep er gjort via internett og det er ikkje avdekt fysiske møte, opplyser Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Mannen, som er busett på Romerike, skal utført overgrepa via kommunikasjonstenestene Omegle og Skype.

Aust politidistrikt har etterforska mannen sidan november 2017 og alle politidistrikta i landet har vore involverte.

Saka startar i Nedre Romerike tingrett 7. oktober.

