Politiet ombestemte seg – gav russ tilbake russebussen etter bruksforbod

innenriks

Russebussen frå Haugalandet vart natt til søndag stansa i ein 80-sone i Sveio kommune i Hordaland.

Bussjåføren vart fråtatt førarkortet på staden og det vart fatta vedtak om bruksforbod i to månader for bussen fordi ei rekke av passasjerane ikkje brukte setebelte.

Politiet har no vurdert saka på nytt og påtaleansvarleg bestemte måndag å oppheve bruksforbodet.

– Grunnvilkåra for dette er til stades, men eg ser likevel at det får såpass store konsekvensar for andre enn sjåføren, som jo har ansvaret, at det har vi valt å oppheve, uttaler Sveinung Andersen i Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Førarkortbeslaget blir halde oppe.

(©NPK)