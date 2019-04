Russ i Bergen hadde ikkje fått i seg metanol

innenriks

Prøvane er no analyserte, og det er ikkje påvist metanol, opplyser kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Haukeland universitetssjukehus til NTB.

– Eg kan stadfeste at vi fekk inn ei lita mengde russ i helga som kom inn med avvikande russymptom. Dette vart rutinemessig meldt vidare til politiet. Det er no gjort analysar av prøvane, og det er ikkje påvist metanol. Kva dei har fått i seg er uklart, men det er all grunn for russen til å vere ekstra påpasseleg på kva dei får i seg, seier Vigander.

Fleire russ i Bergen har den siste veka vorte innlagde på sjukehus med nevrologiske symptom som ikkje blir forventa av alkohol, opplyser Vest politidistrikt ifølgje Bergensavisen.

– Årsaka til dette er truleg ubevisst inntak av andre rusmiddel, men vi kan ikkje knyte symptoma opp mot dei vanlege illegale rusmidla, opplyser dei vidare.

Politiet trudde derfor at det dreier seg om metanolhaldige drikkevarer. Sjølv om det no er avkrefta, oppfordrar politiet alle til å passe på drikkevarene sine og ikkje ta imot alkohol frå andre.

(©NPK)