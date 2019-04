SAS-sjefen krev at streiken tar slutt

innenriks

Partane må komme tilbake til forhandlingsbordet så snart som mogleg, seier SAS-sjef Rickard Gustafson.

– Vi må få slutt på denne streiken, seier han.

Gustafson er bekymra for at kundane skal få mindre tillit til selskapet. Han er òg bekymra over kapasiteten selskapet har til å halde oppe konkurransekrafta.

Han meiner begge partar i konflikten må ta ansvar.

– No må vi begge ta ansvar og vende tilbake til konkrete diskusjonar for å finne løysingar som gjer at selskapet har ei framtid òg etter denne konflikten, seier han.

Har kosta for mykje

Han kan ikkje gi nokre tal på kor mykje streiken har kosta selskapet, men seier det har kosta «for mykje».

– Og det påverkar tilliten til kundane. Men dei finansielle kostnadene får vi ta når vi har avslutta konflikten, seier han.

Han seier selskapet gjer det dei kan for å finne løysingar som imøtegår kravet til pilotane, men meiner at det å innfri alle av krava vil føre til at selskapet mistar konkurransekrafta si.

Ingen kontakt

Nær 1.500 pilotar i heile Skandinavia har streika sidan fredag. Flyavgangane til fleire hundretal har sidan vorte innstilt og titusenvis passasjerar er ramma.

Pilotane er samla under paraplyen SAS Pilot Group. Gruppa blir omfatta av fagforeiningane i Sverige og Danmark og dessutan to fagforeiningar i Noreg, som er LO-foreininga Norsk Flygerforbund og pilotane som er organiserte via Parat.

Partane har ikkje hatt kontakt sidan forhandlingane braut saman tidleg fredag morgon, seier leiar for SAS-pilotane i Parat, Jan Levi Skogvang, til NTB måndag.

Han understrekar at dei er klare til å forhandle, men seier initiativet må komme frå SAS.

NHO Luftfart-direktør Torbjørn Lothe meiner på si side at pilotforeiningane må «realitetsorientere krava» dersom partane skal finne ei løysing.

Meir føreseieleg

Eitt av hovudkrava til pilotane er ei meir føreseieleg arbeidstid. I dag får fleire pilotar kjennskap til turnusen sin først 14 dagar før.

Ifølgje Lothe har SAS signalisert at dei er villige til å gjere betringar her.

Skogvang meiner fråsegna er tomprat.

– Dette har vi høyrt i fleire år, men det er ingen reelle betringar, seier Skogvang til NTB.

Ulike tal

Noko av striden synest å ha opphav i at SAS og pilotane har ulike metodar for å rekne ut kor mange arbeidstimar ein pilot har.

Skogvang seier pilotane jobbar 47,5 timar i veka og kan ha arbeidsdagar opp mot 13 timar. Lothe seier SAS innrettar seg til talet på flytimar, som i snitt er 650 timar i året.

For Noreg er tala noko lågare, 633 timar. Ifølgje Lothe jobbar ein pilot 8 timar og 4 minutt per arbeidsdag i snitt.

Ein del av turnusstida dreier seg òg om helgearbeid. Ifølgje Skogvang må fleire pilotar må jobbe opp mot sju helgar på rad, medan Lothe seier dette ikkje er vanleg. Han er likevel klar på at pilotane må jobbe ein del helgar.

– Det er ein god del helgearbeid, det er riktig. Vi forstår at det ikkje er ideelt. Men sånn har det vorte i flytrafikken. Pilotane må jobbe når passasjerane vil reise, seier Lothe til NTB.

