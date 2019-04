Sjefen i Helse Møre og Romsdal bedt om å gå

innenriks

Espen Remme har vore administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal sidan 2015. Før det var han strategi- og utviklingssjef i tre år. Måndag konkluderte styret i helseføretaket med at Remme ikkje har innfridd dei økonomiske måla som er nødvendige.

– Helseføretaket har ikkje levert på dei økonomiske resultatkrava sidan fusjonen i 2011, og Remme erkjenner at føretaket ikkje har lykkast med nødvendig omstilling, skriv styret i ei pressemelding.

Sterke konfliktar

Det har storma rundt Helse Møre og Romsdal sidan skipinga. Først rundt plasseringa av det nye sjukehuset Nordmøre og Romsdal som skal byggast på Hjelset i Molde. I slutten av mars vedtok eit fleirtal i Helse Møre og Romsdal at fødetilbodet i fylket skal slåast saman og blir lagt til Molde, noko som førte til heftige protestar i Kristiansund.

I eit fastsett styremøte i helseføretaket 15. mai hadde Remme tenkt å foreslå å utsetje gjennomføringa til eit tidspunkt som er nærare innflytting i det nye sjukehuset.

I oppseiinga av Remme måndag skriv styret at direktøren blir rost for arbeidet sitt med å auke samarbeidet mellom sjukehusa og forbetre tenestene. Men dei økonomiske resultata helseføretaket treng for å kunne investere i medisinsk utstyr, nybygg og i vedlikehald har ikkje kome.

– Var førebudd

– Det gode arbeidet har likevel ikkje gitt dei økonomiske resultata helseføretaket treng, og styret meiner derfor det er riktig å løyse Remme frå arbeidsavtalen, siger styreleiar Ingve Theodorsen.

– Eg har vore førebudde på at styret måtte ta grep når den ønskte utviklinga ikkje har komme, seier Remme og legg til at han er stolt av dei tilsette og samarbeidspartnarar som står på for å levere helsetenester til befolkninga.

Fram til ny direktør er på plass vil direktør for eigarstyring Nils Kvernmo i Helse Midt-Noreg, vere konstituert i jobben som administrerande direktør.