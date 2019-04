Ti månader lang elektrikarstreik over – dei tilsette får tariffavtale

innenriks

Bakgrunnen for streiken er at forbundet har kravd ein landsdekkande tariffavtale for dei tilsette. Fem elektrikarar i Traftecs avdeling i Rogaland har vore i streik sidan 18. juni i fjor.

På meklingsmøtet hos riksmeklaren med EL og IT Forbundet kom dei måndag til semje om at ein avtale skal vere på plass innan 1. oktober.

– Vi er glade for å få på plass ein landsdekkande tariffavtale i Traftec, og at våre fem medlemmer i Rogaland no kan gå tilbake på jobb, seier Vidar Hennum, nestleiar i EL og IT Forbundet i ei pressemelding.

(©NPK)