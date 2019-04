Tor Mikkel Wara blir lobbyist igjen

innenriks

Før Wara vart justisminister i fjor, var han i ei årrekke i Pr-bransjen bransjen. Seinast i First House, men over fleire år òg i eit eige byrå. Det skal han no gjere på nytt, ifølgje eit vedtak hos Karantenenemnda, fortel Dagens Næringsliv.

Tor Mikkel Wara vart utnemnd til justis- og innvandringsminister 4. april 2018. 14. mars 2019 vart han innvilga permisjon etter at sambuaren hans vart arrestert av PST og sikta for å ha tent på bilen til ekteparet natt til 10. mars. 27. mars gjekk han av.

Nemnda gir Wara seks månaders karantene og tolv månaders sakforbod, som er rekna frå utløpet av karantenetida. I karantenetida får han etterlønn.

I karantenetida kan ikkje Wara utføre rådgivingsarbeid eller inngå avtalar med potensielle kundar. Når han har sakforbod kan han ikkje gi råd eller bistand i saker som ligg under Justisdepartementet eller underliggjande og tilknytt verksemder.

