Øystein Djupedal forlèt Arendalsveka

innenriks

– Eg har halde på i ti år og fått gleda av å vere med å lage eit fantastisk dansegolv for demokratiet. Det er eg utruleg stolt av å ha bidratt til, seier Øystein Djupedal.

Han held fram i jobben fram til nyttår.

– Alt har si tid, og no bør andre ta over for å sikre fornying og sørgje for at Arendalsveka styrkar posisjonen sin for alle som trur på dialog og politikkutvikling, seier Djupedal.

Ordførar Robert Cornels Nordli (Ap) i Arendal takkar Djupedal for innsatsen.

– Utan Øystein hadde ikkje Arendalsveka vore det han er i dag. Han har gjort ein imponerande innsats. Eg er glad han har sagt seg villig til å halde fram til årsskiftet, slik at vi kan få på plass folk som kan ta Arendalsveka vidare. Det blir ei krevjande oppgåve.

Arendalsveka er eit partipolitisk uavhengig stemne som har vore arrangert årleg sidan 2012, og som har som målsetting å vere ein møteplass for politikarar, samfunnstoppar og næringslivsleiarar.

