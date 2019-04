Dette er det nye idolet til KrF-leiinga

innenriks

Dei siste vekene har namnet Hans Nielsen Hauge plutseleg dukka opp fleire gonger i talane og intervjua til både KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad og nestleiar Olaug Bollestad. Dei trekker han fram som ei inspirasjonskjelde for KrFs politikk.

– Dette er veldig interessant, seier professor i historie Knut Dørum, når han får høyre om den siste dreiinga i KrFs retorikk.

Dørum er ekspert på Hans Nielsen Hauge, ein kjend norsk lekpredikant som òg etablerte ei rekke bedrifter rundt omkring i landet. Sjølv om Hauge døydde for nesten 200 år sidan, opplever professoren at interessa rundt han berre aukar og aukar.

– Det er ein heilt enorm sprengkraft og interesse for Hans Nielsen Hauge i dei kristne miljøa i Noreg. Det er nesten berre Jesus som er større, seier Dørum.

Folkerørsle

Dette er kanskje grunnen til at KrF har trekt Hauge opp av hatten.

– Han representerer alt det som kristne langs Sørlandskysten, oppover til Stavanger og langs Vestlandet ser på som dei store ideala sine. Idealet ein knytte til Hauge, er den enkelte skal vere arbeidsam, nøktern og sterk og inderleg i trua, og demonstrere økonomisk suksess. Økonomisk suksess er eit teikn på at ein er blant Guds utvalde, seier Dørum.

Historikaren beskriv Hauges bidrag til noregshistoria slik:

– Han fekk etablert den første norske folkerørsla, som strekte seg over store delar av landet. Dette var venneforeiningar som møttest til andakt for å formidle og fortolke Guds ord for kvarandre. Hauge bidrog til å folkeleggjere kristendommen. Bodskapen hans var at alle som hadde kallet frå Gud, kunne forkynne. I tillegg folkeleggjorde han kapitalismen. Han gjorde at folk fekk tru på seg sjølv til å starte eigne bedrifter innan handel, skipsfart og industri. På Hauges tid var dette reservert for dei rike og mektige i byane, som hadde næringsmonopol, seier Dørum.

Han omtaler Hauge som ein opprørar, både i religiøs, sosial og økonomisk forstand.

Verdiskaping

Det er nettopp i samband med gründerverksemd og verdiskaping at KrF har vist til Hauge.

– Når vi i KrF er stolte av arven etter Hans Nielsen Hauge, så er ikkje det fordi det er ein fiks ide vi har fått for oss. Nei, vi er stolte over ein tradisjon der engasjerte menneske kombinerte næringsliv med samfunnsbygging, sa KrF-nestleiar Olaug Bollestad då ho talte til landsmøtet til partiet i helga.

Professoren forklarer at den «haugianske» kapitalismen hadde ei sosial side ved seg.

– Det er ein slag sosial kapitalisme. Det er greitt at du blir rik, men du skal ikkje bruke pengane på deg sjølv. Du skal reinvestere, og ikkje minst bruke pengane på sosiale tiltak, som helseheim, sjukehus, aldersheim, barnehagar og kulturhus. Du skal hjelpe bygda du bur i. Nokre kristne kapitalistar gløymer gjerne den delen av Hauges lære, seier historikaren.

Gammaldags og moralistisk?

Han trur absolutt at KrF har noko å vinne i kristne kretsar ved å peike på Hauge, men han er usikker på appellen i resten av befolkninga i eit sekularisert Noreg:

– For KrF appellerer nok Hauge mest til kjernegruppa. Det spørst om dei vinn mange nye veljarar på det. For unge sekulariserte generasjonar kan læra hans fort verke gammaldags og moralistisk. Det spørst om ikkje Knut Arild Hareide har vore flinkare til å nytte ein retorikk som er meir moderne og som har breiare appell enn det KrFs nye leiarskap no bruker, seier Dørum.

