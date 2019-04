Fleire SAS-flygingar blir innstilt 1. mai – nesten 50.000 blir ramma

innenriks

Onsdag er den femte dagen med hundrevis av innstilte avgangar etter at pilotane i SAS gjekk ut i streik laurdag.

– Eg er djupt bekymra over at streiken i pilotforeiningane ikkje er løyst, men held fram å ramme kundane våre. Konsekvensane er alvorlege for alle reisande, for samfunnet og for alle medarbeidarane våre som jobbar døgnet rundt for å hjelpe kundane, seier SAS-direktør Rickard Gustafson.

Han seier krava pilotane stiller ville betydd ein kostnadseksplosjon for SAS som ville trua den langsiktige konkurransekrafta til selskapet.

