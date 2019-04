FpU vil fjerne Medietilsynet

innenriks

– Vi leitar alltid etter kuttmoglegheiter i byråkratiet, og meiner at eit medietilsyn med over 30 tilsette er dårleg bruk av pengane til skattebetalarane, seier FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud til Dagbladet.

Medietilsynet jobbar for at alle skal ha tilgang til eit variert TV- og radiotilbod og eit breitt utval av ulike aviser over heile landet.

Svensrud meiner målsettingane til Medietilsynet, som mellom anna handlar om å sørgje for eit breitt spekter av redaksjonelle nyheiter og sørgje for at media overheld særskilde reglar, kan overlatast til andre, mellom dei media sjølv, lovdata og Konkurransetilsynet.

– Vi meiner ikkje nødvendigvis at Medietilsynet gjer ein dårleg jobb. Poenget vårt er at det er ein jobb som blir utført av eit unødvendig organ med personane til fleire tital, seier han.

Ungdomspolitikaren har tru på gjennomslag når forslaget skal behandlast på Frps landsmøte til helga.

– Eg meiner dette er eit godt gammalt Frp-forslag om å kutte i byråkratiet. Derfor har eg stor tru på at vi kan få fleirtal, sjølv om berre ein dryg tredel av landsstyret var samd med oss.

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand vil ikkje kommentere saka, men seier på generelt grunnlag at dei utfører det samfunnsoppdraget dei har fått.

