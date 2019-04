FpU vil hente heim alle Syria-barna

innenriks

– Vi skal vere opne for å hente heim alle barna med ei forsikring om at vi ikkje hentar heim foreldra, seier leiaren i Framstegspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud, til Klassekampen.

Ein føresetnad må vere at det ikkje blir opna for familiegjenforeining, meiner han.

Synet til ungdomspartiet i den betente saka går på tvers av det fleire av stortingsrepresentantar i moderpartiet Frp meiner. Tidlegare justisminister Per-Willy Amundsen har omtalt utspelet frå statsminister Erna Solberg (H) om å hente heim foreldrelause Syria-barn som «uklokt» og «sjølvskading», medan nestleiaren i Frps innvandrings- og integreringsutval, Jon Engen-Helgheim, har ei litt meir forsonande haldning.

– Viss det er mogleg å hente heim foreldrelause barn, så er det svært få som vil ha problem med det. Alt anna er veldig vanskeleg, siger han til avisa.

Svendsrud går likevel lenger enn Solberg og meiner at også barn som har foreldre i live, bør kunne hentast heim, men erkjenner at saka er vanskeleg.

– Det finst inga enkel løysing på ei så komplisert utfordring. Utgangspunktet er at uskuldige barn ikkje skal straffast for syndene til foreldra. Eg trur nok at alle som tenker på desse barna, får ein klump i magen, siger Svendsrud.

Finsliper

Også Frps familiepolitiske talsperson Silje Hjemdal har tidlegare stilt seg open for å hente barn frå leirar i Syria og Irak, så sant foreldra samtykkjer til at barna blir henta åleine.

– Dette føreset at foreldre eventuelt samtykkjer til at barna blir henta åleine, sa ho til NTB tidlegare denne månaden.

Ifølgje Klassekampen jobbar Frp no med å finslipe standpunktet til partiet i saka. Saka kan bli eit tema på Frp-landsmøtet til helga.

(©NPK)