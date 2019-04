Frp-arar foreslår obligatorisk vaksine

innenriks

– For å minimere sjansane for nye utbrot av meslingar og andre alvorlege sjukdommar ber landsmøtet stortingsgruppa og regjeringa jobbe for å gjere vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell, foreslår Trøndelag Frp.

Landsstyret i Frp har allereie stilt seg bak forslaget, som òg inneber at alle flyktningar, asylsøkarar og nykomne til Noreg skal tilbydast vaksinasjon ved første moglege høve. Dei skal òg sjekkast innan tre dagar etter dei er komne til Noreg.

Bruun-Gundersen seier til VG at det ikkje er problemfritt for eit «fridomsparti» som Frp å krevje obligatorisk vaksinasjon.

– Vi skal ikkje bruke tvang, men det skal ha konsekvensar å la vere. Når foreldre lèt eit barn gå i barnehagen eller skulen utan å vere vaksinert, så set ein òg andre barn i fare. Ingen bør ha fridom til å smitte uskuldige menneske med alvorlege sjukdommar, seier Bruun-Gundersen som er Frps helsetalsperson på Stortinget.

Bruun-Gundersen lovar at viss landsmøtet vedtar resolusjonsforslaget, så vil dette bli følgt tett opp av partiet i regjeringa.

