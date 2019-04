Kurdiske styresmakter: Uaktuelt å sende barn til Noreg utan mødrene

innenriks

– Vi vil ikkje utlevere barna åleine, seier utanrikspolitisk talsmann for dei kurdiske sjølvstyrestyresmaktene i Syria, Abdel Karim Omar, til NRK.

I al-Hol-leiren nordaust i Syria blir kvinner som har deltatt i terrororganisasjonen IS halde av kurdiske styresmakter. Barna deira og foreldrelause barn er òg internert i leiren, under det Røde Kors kallar uakseptable forhold.

I førre veke sa statsminister Erna Solberg (H) at norske styresmakter vil prøve å hente heim foreldrelause barn frå leiren. Statsministeren sa òg at barn som har foreldre som framleis lever, kan få hjelp til å komme tilbake til Noreg, viss mødrene samtykkjer og blir igjen i Syria.

– Vi vil ikkje seie ja til at mødrene kan komme slik situasjonen er no. Det må vere eit samtykke frå mødrer om at barna skal sendast til Noreg, sa Solberg i Dagsnytt 18.

Men beskjeden frå dei kurdiske sjølvstyrestyresmaktene er at det er uaktuelt å skilje mor og barn.

– Viss vi får ein førespurnad frå norske styresmakter, vil vi utlevere dei foreldrelause barna. Men barn som har foreldre, må vere saman med mødrene sine, seier Omar til NRK.

Totalt er 18 norske barn eller barn med norsk tilknyting gjort reie for i leiren al-Hol. Tre av desse har ifølgje NRK mødrer som framleis er i live.

Verken utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) eller statsministeren vil kommentere saka til NRK.

