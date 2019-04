Lågare driftsresultat frå Telenor i første kvartal 2019

innenriks

– Resultata for første kvartal 2019 stadfestar innsatsen og evna vår til å tiltrekke oss nye kundar, skape verdiar og modernisere Telenor. Dei driftsmessige og finansielle resultata er i tråd med forventningane våre, skriv selskapet i ei pressemelding tysdag.

Resultat etter skatt enda på 3,882 milliardar kroner, vel ein milliard lågare enn første kvartal 2018. Driftsinntektene var 27,7 milliardar kroner, ein auke på 2 prosent.

– I Noreg held vi fram med å byggje ut fiber for kundane våre, og dette har gitt ein vekst på 20 prosent i fiberinntektene. I tillegg har mobilabonnements- og trafikkinntektene auka med to prosent. Vekstmomentet i Bangladesh og Pakistan veks framleis, og eg er fornøgd med at vi har stabilisert inntektene og er tilbake til solid kundevekst i Myanmar, med ein auke på meir enn ein million mobilabonnent i første kvartal. I Thailand og Malaysia er kontantkortsegmentet framleis utfordrande, seier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor

