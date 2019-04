Lunner kommune får bot på 75.000 kroner for uforsvarlege helsetenester

innenriks

Politiet i Innlandet meiner kommunen har brote helsepersonelloven, opplyser dei i ei pressemelding.

Hendingane fann stad i eit kommunalt bufellesskap mellom august 2014 og oktober 2015. Bebuaren hadde eit stort behov for hjelp, heiter det i grunnlaget for førelegget frå politiet.

Kommunen forsømde ansvaret sitt ved å ikkje planleggje tenestene i tråd med behovet til bebuaren og la til rette dermed ikkje for at den enkelte tenesteytaren kunne utføre tenestene på ein tilstrekkeleg måte, heiter det vidare.

Politiet meiner òg at kommunen ikkje sørgde for å avdekkje eventuelle avvik eller uønskte hendingar, og at han ikkje følgde opp varslar om ulovleg bruk av tvang.

– Aktuelle hendingar vart ikkje tatt opp med involverte tenesteytarar. Meldingar om skadeavverjande tiltak var mangelfullt utfylt og vart ikkje sendt til den overordna faglege ansvarlege for tenestene eller fylkesmannen.

Fire personar har vorte etterforska, men saka er lagt bort for alle fire.

