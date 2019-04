Målingar: Blytung landsmøteopptakt for Frp

innenriks

Frps gjennomsnitt på dei nasjonale målingane i april i år var på 10,6 prosent. Ikkje sidan mars 2015 har partiet lege lågare. Då fekk Siv Jensen og partifellane hennar støtte frå 10,4 av dei spurde i gjennomsnitt.

Med unntak av denne botnnoteringa for vel fire år sidan har ikkje Frps oppslutning vore svakare i nokon enkeltmånad sidan nettstaden pollofpolls først publiserte slik statistikk i januar 2008.

Viss aprilsnittet hadde vorte valresultatet, ville Frp fått 20 mandat på Stortinget, mot 27 i dag.

Overordna viser aprilsnittet klart fleirtal for dei raudgrøne partia med 102 mot 67 mandat. Også utan støtte frå dei 10 mandata frå Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt er det klart raudgrønt fleirtal med 92 mot 67 mandat.

Inga lysning

Totalt sett er det få lyspunkt på meiningsmålingane for statsminister Erna Solberg (H) og firepartiregjeringa hennar, som tiltredde i januar.

Både Venstre og KrF ligg framleis godt under sperregrensa, sjølv om Venstre har ein viss framgang til 2,9 prosent frå ei endå svakare oppslutning dei siste to månadene. Men partiet har ikkje vore over sperregrensa sidan juni i fjor.

For KrF held oppslutninga seg nokså stabilt på 3,5 prosent. Troppane til den nyvalde partileiaren Kjell Ingolf Ropstad har ikkje vore over sperregrensa sidan oktober i fjor.

At også Høgres oppslutning får seg ein knekk i april, gjer ikkje situasjonen lettare for regjeringa. Partiet har gått ned nesten 2 prosentpoeng sidan mars og har ikkje hatt så låg oppslutning som i april sidan juli 2017.

Grøn og raud medvind

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) og Raudt, som i dag har éin stortingsrepresentant kvar, opplever endå ein positiv månad på meiningsmålingane.

Raudt er med støtte frå 4,5 prosent av veljarane over sperregrensa for femte månaden på rad, sjølv om partiet fell noko tilbake sidan mars og februar. Oppslutninga ville like fullt gitt åtte representantar på Stortinget.

MDG fell frå 4,0 prosent i mars til 3,9 i april, men partiet har ikkje hatt så stor oppslutning sidan september 2017.

Framleis Sp-jubel

Den udiskutable vinnaren på meiningsmålingane i april er likevel Senterpartiet, som gjer eit nytt kraftig byks oppover.

Partiet fekk i mars støtte frå 13,7 prosent av veljarane, men veks i april til 15,9 prosent. Det ville gitt 30 stortingsrepresentantar – 10 fleire enn Frp og 5 fleire enn Frp, Venstre og KrF til saman.

Sjølv etter brakvalet i 2017, då partiet fekk støtte frå 10,3 prosent av veljarane og 19 representantar på Stortinget, har partiet auka oppslutninga kraftig.

Arbeidarpartiet har falle i starten av 2019 og får i april støtte frå 26,2 prosent av veljarane. Det er vel 1 prosentpoeng svakare enn valresultatet i 2017, og Ap har ikkje vore over 30 prosent på målingane sidan juli same år.

For SV er oppslutninga på same nivå som i mars med 7,5 prosent.

