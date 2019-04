Nasjonalt veteranmonument skal byggast på Akershus festning

innenriks

Kven som skal utforme monumentet, vil bli klart etter ein anbodskonkurranse. Forsvarsbygg har fått oppdraget på vegner av Forsvarsdepartementet, skriv Forsvarets forum.

Ifølgje forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er eit slikt monument svært viktig.

– Dette var punkt nummer éin i handlingsplanen for veteranane, så det er bra at vi no får dette på plass, seier han til Forsvarets forum.

Han seier vidare at monumentet vil bli ein samlande plass der ein kan heidre veteranar og personell som har vore i teneste for Noreg.

Forsvarets forum skriv at eit slikt monument lenge har vore etterlyst av veteranorganisasjonane og soldatane. Per i dag finst det ikkje eit felles monument og minnestad for veteranane som har deltatt i internasjonale operasjonar etter andre verdskrigen.

