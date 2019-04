Nesten 330.000 passasjerar ramma av pilotstreiken

innenriks

SAS opplyser tysdag at 504 avgangar blir innstilte onsdag, og at 47.583 passasjerar blir ramma. Onsdagen blir den sjette dagen pilotane i flyselskapet streikar med krav om betre lønn og ei betre og meir føreseieleg arbeidstid.

I denne perioden er til saman 3.306 flygingar kansellerte og 326.917 passasjerar ramma. I same periode har nesten kvar tiande krone av aksjekursen til SAS på Oslo Børs forsvunne viser utviklinga tidleg tysdag ettermiddag. Ifølgje Ritzau har marknadsverdien til selskapet falle med eit tresifra millionbeløp, til 4,85 milliardar kroner, tysdag morgon. Kvar dag taper selskapet mellom 50 og 100 millionar kroner på streiken, ifølgje anslag frå ulike meklarhus.

NHO Luftfart meiner streiken må ta slutt «innan få dagar» på grunn av dei enorme kostnadane.

– Selskapet blør og taper enorme beløp, mange tusen passasjerar står på bakken kvar dag og næringslivet får eit dårlegare tilbod, seier administrerande direktør Torbjørn Lothe til Aftenbladet.

SAS-sjefen vil forhandle

– Eg er djupt bekymra over at streiken i pilotforeiningane ikkje er løyst, men held fram å ramme kundane våre. Konsekvensane er alvorlege for alle reisande, for samfunnet og for alle medarbeidarane våre som jobbar døgnet rundt for å hjelpe kundane, seier SAS-direktør Rickard Gustafson.

Han seier krava pilotane stiller, ville betydd ein kostnadseksplosjon for SAS som ville trua den langsiktige konkurransekrafta til selskapet. I eit intervju med Dagens Næringsliv måndag talfesta han totalkostnaden ved kravet pilotane hadde, til rundt ein halv milliard kroner. Han seier SAS ønsker å få til ei løysing så raskt som mogleg, for å gjere skadeverknadene for passasjerane minst mogleg.

– Vi har frå SAS si side tydeleg gitt uttrykk for at vi er klare til å halde fram å forhandle og inngå kompromiss. Pilotorganisasjonane har så langt ikkje signalisert at dei er klare til å droppe sine ultimate krav og komme tilbake til forhandlingsbordet. Difor er vi framleis i denne fastlåste situasjonen, hevdar Gustafson.

Ordkrig om krava

Pilotforeininga har gjennom helga antyda at sjølve lønnskravet, som av enkelte kjelder blir talfesta til 13 prosent, er underordna kravet om ei gunstigare og meir føreseieleg arbeidstidsordning.

Lønnskravet har først og fremst til hensikt å redusere noko av etterslepet i SAS som følgje av nestenkonkursen i 2012. LOs nestleiar Peggy Hessen Følsvik hevdar overfor Dagens Næringsliv at pilotane har bedt om ein lønnsauke på nivå med frontfaget – som er rundt 3 prosent.

Dei svenske pilotane har fått eit tilbod om 2,3 prosent meir i lønn, ifølgje TT. Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS opplyser til NTB at dei norske pilotane er tilbodne lønnsvekst på nivå med andre grupper i samfunnet og tilsette i selskapet og peikte fredag morgon på at kravet til pilotane låg eit godt stykke over dette.

Sjølv om situasjonen syntest framleis fastlåst , understreka den svenske meklaren Jan Sjölin at han har kontakt med «sine» partar og poengterte at situasjonen kan endre seg på kort varsel.

