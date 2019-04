Romteknologi, fisk og nærpolitireform for Solberg på Andøya

innenriks

Andøya står overfor befolkningstap som følgje av at Orion-flya skal flyttast frå flybasen der til Evenes.

– Det verkar som Andøya-befolkninga, trass i desse utfordringane, har tatt positive grep for omstilling. Det å skape jobbar og nye levegrunnlag oppfattar eg som det aller viktigaste, seier Solberg til NTB.

Ho seier det er fleire grunnar til optimisme for Andøya-folket og dei i nærområda, mellom anna den høge kompetansen ved romsenteret med tanke på dronar og romteknologi.

I tillegg trekker ho fram kommunikasjon og satellittar, og moglegheiter for næringsutvikling.

Romteknologi

Skuleelevane ho møtte kom frå landslinja for romteknologi ved Andøya vidaregåande skule.

Statsministeren kallar linja eit «utruleg spennande tilbod» for ungdom frå heile landet. Ho trur romteknologi blir viktig for Noreg i tida framover.

– Eg trur at rom og romteknologi blir blant dei viktige tinga. Særleg i nordområda er dette viktige spørsmål, seier Solberg.

Møtte politiet for reformprat

Etter møter med tilsette ved Andøya Space Center, lokale fiskarar og skuleelevar, drog statsministeren på besøk til Troms politidistrikt for å få ei oppdatering om statusen i arbeidet med nærpolitireforma.

I ein rapport frå Arbeidsforskingsinstituttet om reforma oppgav 65,8 prosent av dei spurde at dei var enten heilt eller litt samde i ei utsegn om at dei ofte hadde ei dårleg kjensle ved enda arbeidsdag, fordi tid eller ressursar ikkje strekker til.

Solberg seier til NTB at det er viktig for henne å besøkje politidistrikta for å få informasjon om korleis ein opplever reforma rundt om, og påpeikar at ho no har besøkt alle politidistrikta unntatt eitt.

– Den rapporten viser jo eigentleg at kriminalitetsbildet endrar seg så mykje at sjølv om vi tilfører meir ressursar, så blir det eit press på ressursane, fordi belastningane, særleg knytt til overgrep mot barn og unge, er så store, seier ho.

