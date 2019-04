Stor Munch-mønstring i Bergen

innenriks

Munch-kunsten blir tilgjengeleg for bergensarar og turistar i byen frå 6. september til 19. januar neste år. Då blir nemleg Bergen Munch-hovudstad, seier direktør for Kode, Petter Snare, til BA.

Bakgrunnen for stormønstringa av Munchs kunst i Bergen, er at Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er på flyttefot og stenger i ein treårsperiode. Flyttar gjer òg Munch-museet i Oslo, som flyttar frå Tøyen til Lambda i Bjørvika.

Kode, som er eitt av dei største musea for kunst og musikk i Norden, har sjølv den tredje største samlinga i verda av Munch, etter dei to musea i Oslo.

– Vi er svært glade for at vi endeleg kan vise vår eiga samling i ein større samanheng. Det er på tide, seier Snare.

Kode-utstillinga blir nemleg eit første møte mellom desse tre viktigaste samlingane av Munch-kunst. I tillegg kjem noko innlån frå private samlarar – og dessutan Munch-fotografi.

80 signerte verk skal til pers i Kode 2 – medan dørene går opp for 56 fotografi og filmklipp i Kode 3.

Direktør for samlingar og utstillingar Line Daatland fortel mellom anna om eit trykk på papir, «Løsrivelse». Det er unikt i og med at Edvard Munch har handkolorert trykket.

– Dette er blant dei av kunstskattane våre som ein vanlegvis ikkje får sjå, seier ho til avisa. Ho legg til at denne Munch-utstillinga blir unik sidan alle dei sentrale verka blir viste saman. Ikoniske verk som «Madonna», Vampyr», «Livsfrisen» er med. Det same er «Skrik», i denne versjonen som eit handkolorert trykk.

