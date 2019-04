Vipps kastar ut Resett

innenriks

Det skriv Resett på nettsidene sine.

Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps stadfestar utkastinga til NTB.

– Vi har i dag sperra Resett for brot på vilkåra våre og misbruk av merkevara vår, seier ho.

Ho seier vidare at vilkåra er ein del av avtalen ein signerer på når ein inngår ein avtale med Vipps.

Resett, som i den siste tida har vorte svartelista av fleire store annonsørar og blokkerte frå Googles annonseteneste AdSense, mistar dermed endå ei inntektskjelde.

Twitter-førespurnad

Resett oppdaga utkastinga etter at fleire lesarar gjorde dei merksame på at nummeret deira i Vipps ikkje fungerte. Nettstaden skriv at dei då dei kontakta Vipps fekk beskjed om at nettsida er «så polariserande at Vipps ønsker å avslutte kundeforholdet».

Kjærnes tilbakeviser dette.

– Så vidt eg kjenner til har vi ikkje uttalt oss om denne saka til Resett, seier ho.

I forkant av utkastinga spurde ein person på Twitter Vipps om dei var klare over at Resetts lesarar kunne gi nettstaden økonomisk støtte via tenesta deira.

Resett ber no lesarane til å donere på andre vis, som direkte inn på bankkonto, via SMS eller ved å teikne medlemskap.

Brot på annonsereglar

Google grunngir si svartelisting av den omstridde nettstaden med at Resett skal ha brote regelverket til annonsetenesta AdSense, som seier at det ikkje er lov til å oppfordre lesarane til å klikke på annonsar frå Google.

– Vi meiner vi ikkje braut regelverket. Oppfordringa har vore at lesarane skulle handle hos annonsørane, ikkje berre klikke på annonsar, sa Helge Lurås til Kampanje då.

