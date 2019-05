Frp vil stramme inn støtteordningar for innvandrarkvinner

innenriks

Maks tolv vekers permisjon for nybakte mødrer med flyktningstatus. Det er eitt av tiltaka Framstegspartiet foreslår i den nye integreringsrapporten sin.

– Dei som får barn, må tilbake til norskopplæringa etter tre månader, seier Sylvi Listhaug til NTB. Saman med Jon Engen-Helgheim leier ho Frps innvandrings- og integreringsutval.

Den første av dei to rapportane til utvalet handlar om integrering og skal leggjast fram på landsmøtet til partiet i helga. Deretter blir han sendt på høyring i partiet.

Eitt av punkta i rapporten er slik: «Fødselspermisjon frå introduksjonskurset skal bli avgrensa til maksimalt tolv veker, med mindre det er spesielle omstende. Det skal bli lagt til rette for at mor følgjer norskopplæringa minimum 1–2 dagar i veka og at det blir laga eit individuelt opplegg.»

På sidelinja

– Kvar skal barnet vere medan mor er på skulebenken?

– Barna har vel ein far, seier Listhaug.

– Det som er noko av problemet, er at viss kvinner kjem til Noreg, og så føder barn, blir dei ståande på sidelinja lenge. Så får dei kanskje eit nytt barn. Det kan ende med at dei ikkje fullfører introduksjonsprogrammet, seier Listhaug, som er innstilt som ny første nestleiar i Frp.

– Det er veldig viktig for integreringa at mor er integrert. Derfor må dette strammast inn, slår ho fast.

Kontantstøtte

I tillegg vil Frp at retten til kontantstøtte skal bli tent opp gjennom arbeid, slik at ein ikkje har rett til kontantstøtte om ein ikkje var i arbeid i føregåande år.

– Vi ønsker å styrke arbeidslinja. Det skal lønne seg meir å vere i jobb enn å vere heime, seier Engen-Helgheim, som peikar på at forsking viser at kontantstøtta er med på å halde innvandrarkvinner utanfor arbeidslivet.

– Kva med dei som ikkje lykkast med å få seg ein jobb?

– Vi må i alle fall ikkje innrette oss sånn at ein blir lønt for å halde seg utanfor arbeidslivet, seier Engen-Helgheim, som viser til at kvinnene uansett vil ha tilbod om gratis barnehage.

Aktivitetsplikt

Frp vil òg ha aktivitetsplikt for flyktningar som er ferdig med introduksjonsprogrammet, men ikkje får seg jobb, slik ein del mottakarar av sosialhjelp har i dag. Å ikkje halde aktivitetsplikta må få konsekvensar i form av kutt i økonomiske ytingar.

– Det blir òg greidd ut andre sanksjonar, medrekna konsekvensar for opphaldsløyvet, til dømes at ein ikkje får permanent opphald eller karantenetid for å få statsborgarskap. Dette må greiast ut nærare, heiter det i forslaget.

Inspirert av Danmark

Forslaga kjem i tillegg til ei lang rekke med ulike innstrammingstiltak, som å innføre firedobbel straff for gjengkriminelle som gjer seg skuldig i lovbrot i belasta område. Listhaug og Engen-Helgheim er mellom anna inspirert av dansk politikk, som er blant dei strengaste i Europa. I byrjinga av mars var dei to på besøk i Danmark.

Ein fersk analyse av integrering og sysselsetjing av flyktningar i Noreg, Sverige og Danmark frå Nordisk ministerråd viser likevel at Noreg er best i klassa – og Danmark verst.

– Er Danmark det beste landet å la seg inspirere av?

– Absolutt. Dei har veldig god kontroll på innvandringa, seier Listhaug.

Frp vil i tillegg ha på plass eit «integreringsbarometer» som kan måle effekten av ulike integreringstiltak.

