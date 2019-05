Første eksamen i nytt studie om hatkriminalitet avlagt

innenriks

Låge tal på meldingar og truleg store mørketal var årsaka til at studiet vart oppretta i haust.

Studentane har fått betre innsikt i kor store mørketala er og den ulike praksisen med å registrere hatkriminalitet i systema til politiet, noko som kan ha medverka til underrapportering.

– Vi må seie oss godt fornøgd så langt, basert på dei førebelse tilbakemeldingane ser det ut til at studiet treffer. No skal utdanninga evaluerast, og så må målet vere at vi vidarefører dette. Det er klare signal om tydinga av å rette innsats mot hatkriminalitet, og eg trur alle gode krefter ògså då ser kor viktig det er med meir kunnskap og utdanning på området. Behovet er stort, siger fagansvarleg David Hansen.

Faget gir ti studiepoeng og er nettbasert.

Hatkriminalitet er straffbare handlingar som er motiverte av hat, fordommar eller negative haldningar mot menneske på grunn av etnisitet, religion/livssyn, seksuell orientering eller nedsett funksjonsevne.

Politiet har den siste tida opplevd ein auke i saker om hatkriminalitet. Ein nyleg rapport frå Oslo politidistrikt viser ein auke på 20 prosent i talet på melde saker frå 2017 til 2018. Sidan 2015 er auken på heile 66 prosent i hovudstaden.

