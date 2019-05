Framleis ikkje semje mellom SAS og pilotane

innenriks

– Situasjonen er framleis veldig fastlåst, og det er betydeleg avstand mellom partane, seier riksmeklar Mats Wilhelm Ruland til NRK klokka 23.

Ifølgje Ruland er det i all hovudsak dei same punkta frå førre mekling som går igjen. Han fortel at hovudutfordringa er at partane ikkje i tilstrekkeleg grad har komme kvarandre i møte.

– Det er vanskeleg. Det er eit profesjonelt klima med profesjonelle partar som har vore i mekling tidlegare, seier han til NRK.

Rørsle

Ved 21-tida uttalte Ruland at det var rørsle i SAS-streiken.

– Det har vore rørsle, men ikkje stort nok til at vi er i mål, seier han to timar seinare, men legg til at det framleis er håp.

Partane har ikkje sett ein frist om kor lenge dei skal mekle.

– Så lenge dei er interesserte og meiner det er rett å halde fram meklinga, så gjer vi det. Vi jobbar framleis og har på ingen måte gitt opp, men det er krevjande, seier riksmeklaren.

Etter over 18 timar meklar partane framleis klokka 5.30 torsdag morgon.

Flyselskapet innstilte onsdag kveld ytterlegare 429 avgangar torsdag. Dermed er til saman 709 avgangar innstilte.

54.000 passasjerar blir ramma, opplyser flyselskapet i ei pressemelding.

Taust før forhandlingane

Partane har sete i samtalar i over ti timar sidan forhandlingane starta klokka 11 onsdag føremiddag.

– Vi håper på det beste, sa informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB før partane gjekk inn til mekling.

Ifølgje Ruland er det dei same temaa som vart tekne med inn i meklinga sist, som blir diskutert onsdag.

– Vi skal prøve å finne ei løysing på konflikten. Eg har alltid tru på ei løysing, men det er krevjande, sa Ruland før meklinga starta.

– Konstruktiv fase

Då NHO Luftfart og pilotane i Norsk Flygerforbund og Parat møttest til mekling før helga, enda det med brot, noko som førte til den omfattande pilotstreiken som framleis går føre seg.

– Vi ser positivt på at vi no er over i ein konstruktiv fase ved at Riksmeklaren har funne grunnlag for å gå i gang med ei mekling igjen. Vi håper på eit godt utfall som gjer at vi snarast mogleg får flya på vingane igjen, seier Johansen i SAS.

Ifølgje svenske Dagens Nyheter er òg svenske og danske representantar frå SAS og fagforeiningar på plass i Oslo under meklinga.

Stegle frontar

Eitt av hovudkrava til pilotane er ei meir føreseieleg arbeidstid. I dag får fleire pilotar kjennskap til turnusen sin først fjorten dagar før. I tillegg har lønna til pilotane stått stille sidan 2012, ifølgje leiar Jan Levi Skogvang i Scandinavian Noreg Flygerforening.

SAS-leiinga har på si side skulda pilotane for å stille krav som truar lønnsemda til selskapet.

– Dei skyhøge krava er heilt uforeineleg med vidare satsing for SAS for at vi skal vere konkurransedyktige, har SAS hevda.

Frå og med onsdag permitterte SAS rundt 930 kabintilsette og 70 stuarar som følgje av streiken. Likevel har pilotane hausta støtte frå kollegaer både på bakken og i kabinen.

Pilotane har støtte i befolkninga

To av tre nordmenn seier dei støttar kravet til SAS-pilotane. Det kjem fram i ei spørjeundersøking InFact har gjort for Parat.

Heile 65 prosent seier dei støttar kravet om meir føreseieleg arbeidstid. 58 prosent av befolkninga seier òg at dei støttar kravet om å over tid komme opp på same lønnsnivå som tilsette i samanliknbar flyselskap.

Parat-leiar Vegard Einan seier tala er gledelege og håper partane klarer å finne ei løysing som gir betre føreseielegheit.

– Vi registrerer også stor støtte i kravet om at det ikkje skal vere mogleg å påleggje arbeid sju helgar på rad. Tala viser at over 76 prosent av befolkninga viser sympati med eit slikt krav, seier Einan til NTB.