KrFU-leiar Martine Tønnesen gir seg i haust

innenriks

– Dette har vore dei to meste spennande åra i livet mitt. Det er ikkje alle som får lov til å leie ein organisasjon med idealistiske menneske som jobbar for å forandre verda til det betre. Eg er stolte av kva organisasjonen får til og alle som bruker tid og krefter på han, seier Tønnessen.

Ho har vore aktiv i KrFU sidan 2014 og har sete i sentralstyret i fire år. Sjølv om ho ikkje kjem til å leie ungdomspartiet etter hausten, skal ho halde fram å kjempe for politikken til partiet, seier ho.

– KrF sit no i regjering, og det gir oss ei unik moglegheit til å fronte våre eigne saker og påverke dag for dag-politikk. Det blir spennande å sjå kva som skjer dei neste to åra, og eg reknar med at KrFU kjem til å vere tydelege på kva organisasjonen meiner KrF burde prioritere, seier Tønnessen.

(©NPK)