Listhaug vil gi butrening til kvoteflyktningar

Listhaug, som er leiar av innvandrings- og integreringsutvalet til partiet, meiner Noreg bør bli flinkare å hjelpe flyktningane i gang.

– På same tid må vi, medan flyktningane er på slike mottak, vere tydelege på at vi forventar at dei aksepterer vestlege verdiar som demokrati, ytrings- og religionsfridom og likestilling. Og at vi forventar at både kvinner og menn er i arbeid og at flyktningane etter kvart tar ansvar for å forsørgje seg sjølv og familien sin, seier ho til Aftenposten.

Forslaget legg ho fram på Frps landsmøte i helga og blir sett på som ei vedgåing på at oppfølginga som blir gjort i dag av kvoteflyktningar har vore for dårleg.

– Systemet har svikta. Vi har rett og slett vore for dårlege til å forstå dei enorme kulturskilnadane som ligg der. Det er ei enormt komplisert oppgåve å integrere kvoteflyktningar, seier innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim.

