MDG-toppar vil fossil cruisetrafikk til livs

innenriks

– Skal vi nå klimamåla, har vi ikkje plass til ei næring som er basert på høge klimagassutslepp, som tar opp areal som kan brukast betre og som forureinar lokalt, skriv forslagsstillarane.

Resolusjonen er no på høyring i partiorganisasjonen i forkant av landsmøtet til partiet 24.–26. mai.

– Med ein bruk av fossil energi som ville vore uakseptabel om det skjedde på land, er ikkje cruiseturisme i samsvar med ein klimapolitikk som skal nå Paris-måla, heiter det.

Forslaget har fått støtte frå blant andre bergenspolitikaren Thor Haakon Bakke, som er innstilt til MDGs sentralstyre, og Trøndelag MDGs Tore Dyrendahl, som er innstilt som vararepresentant til sentralstyret.

Krav om landsstraum

I tillegg til å avvikle den fossilbaserte cruisetrafikken, meiner MDG-politikarane at hamneområde i norske byar må reserverast for «byutvikling, nyttetrafikk, ferjer og hurtigbåtar».

– Norske hamner skal stille krav om landsstraum for alle innan 2024, heiter det.

Også næringa sjølv har peika på at landsstraum er det viktigaste tiltaket for å fjerne utsleppa frå cruiseskip i hamn.

Forslagsstillarane peikar på at cruiseskip er flytande hotell, og at energibehovet til fartøya for oppvarming og straum er basert på fossil energi, gjerne tungolje eller diesel. Det fører til både klimautslepp og lokal luftforureining.

– Fleire undersøkingar tilseier at cruiseturisme er den meste forureinande forma for turisme, også fordi reisa passasjerane har til og frå skipa i stor grad er basert på lange flyreiser, skriv dei.

Set i verk tiltak

Cruise Lines International Association (CLIA) kunngjorde i desember i fjor ein ambisjon for cruisenæringa om å redusere karbonutsleppet til flåten med 40 prosent innan 2030.

Og i februar i år erklærte Oslo og cruisekommunar som Bergen, Geiranger, Ålesund og Eidfjord vilje til å redusere miljøkonsekvensane av cruisetrafikken ved å lansere eit mål om nullutslepp, både ved innsegling og medan skipa ligg ved kai.

Det blir mellom anna stilt felles krav om bruk av landsstraum for alle cruiseskip, med verknad frå 2025. Frå 2021 vil cruiseskip som kan dokumentere klima- og miljøtiltak bli prioriterte ved tildeling av besøkstidspunkt og kaiplass.

Frå og med 2022 vil det bli stilt krav til nullutsleppsløysingar for all busstransport knytt til cruiseskipa. Frå same år vil det òg bli krav om nullutsleppsløysingar i all transport av varer, avfallsbehandling, vedlikehald og andre tenester knytt til cruiseskipa.

Store utslepp

Klimautsleppa frå cruisenæringa utgjer globalt om lag 21 millionar tonn CO2, 25 prosent meir enn det totale utsleppet frå all transport i Noreg. På éin sesong besøkjer ein tredel av alle cruiseskipa i verda norske farvatn.

Utsleppa av CO2 frå den internasjonale cruisenæringa utgjer omtrent 3 prosent av Noregs årlege utslepp frå innanlandstransport.

Innovasjon Noreg har anslått at om lag 3,6 millionar cruiseturistar, fordelte på over 2.000 cruisebesøk, tok turen innom norske byar og fjordar i fjorår, ifølgje Dagens Næringsliv.

(©NPK)