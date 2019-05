Mann i 40-åra dømt til fengsel for overgrep mot stedotter

innenriks

Ifølgje dommen frå Sør-Trøndelag tingrett som Adresseavisen siterer, er det bevist utover ein kvar rimeleg tvil at mannen ved minst ti ulike høve hadde seksuell omgang med den då 13 år gamle jenta i 2017.

Det var jenta sjølv som fortalde foreldra sine om den seksuelle omgangen med stefaren. Ho opplevde det då ikkje sjølv som overgrep.

Etter overgrepa vart kjente, fekk mannen eit besøksforbod mot jenta, som også inkluderte elektronisk kommunikasjon. Han vart også dømd for brot på dette, då han mellom anna hadde ei viss kontakt med henne på Facebook i ettertid.

Mannen erkjente ikkje straffskuld for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, eller for å ha brote besøksforbodet mot henne.

Han innrømte for retten at han ved fire eller fem tilfelle kyssa henne på munnen, men forklarte at det ikkje var seksuelt motivert, og at han lét det skje fordi han meinte jenta hadde godt av det psykisk sett.

