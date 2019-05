Oslo Frp vil ha stans i vindkraftutbygging på land

innenriks

Eit eige forslag blir lagt fram på Frps landsmøte til helga.

– Vi kan ikkje halde fram med å rasere uerstatteleg natur når havvind vil vere lønnsamt om få år, seier Geir Hågen Karlsen. Han sit i fylkesstyret til Oslo Frp og er vararepresentant til Stortinget.

Partiet har fått med seg den folkelege motstanden mot forslaget til Noregs energi- og vassdragsdirektorat (NVE) om utbygging av landbasert vindkraft i 13 område.

– Forhasta

– Vindkraftlobbyen vil byggje 1.500 møllar på opptil 200 meter, med motorvegar mellom for frakt av møllene. Vidare vindkraft på land vil rasere denne unike naturen for all framtid. Neste generasjon vil med rette spørje korleis vi kunne gjere eit slikt forhasta feilgrep i panikk like før eit teknologisk og økonomisk gjennombrot for havvind, heiter det i resolusjonen som skal leggjast fram for landsmøtet.

– Det verkeleg store potensialet er på flytande vindkraftverk til havs. Det vil vere Noregs tredje maritime industrirevolusjon, først handelsflåten, så oljenæringa, og no havvind, seier Karlsen, som viser til at kostnadane ved havvind har falle med 45 prosent sidan 2015.

Vil ikkje subsidiere

Forslaget frå Oslo Frp går likevel på tvers av det Frp og regjeringa meiner. I Stortinget nyleg slo olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) fast at regjeringa ikkje vil gi subsidiar for å få fare på utbygginga av vindkraft til havs.

– Vindkraft til havs vil ikkje vere eit alternativ i den norske kraftforsyninga dei næraste åra, sa Freiberg.

Ifølgje bransjeorganisasjonen Norwea vil det krevje subsidiar på mellom 3 og 4 milliardar kroner i året å byggje ut flytande havvindparkar i Nordsjøen.

(©NPK)