Usemje om fotorettleiar for sjukehus, skular og barnevern

I møte med ein ny kvardag der meir eller mindre alle i Noreg har tilgang til fotoapparat, lydopptakar og videokamera via smarttelefonen sin, sette helseminister Bent Høie i 2017 ned eit utval som skulle finne balansepunktet mellom ytringsfridom, pressefridom og personvern ved sjukehus, skular og barnevern.

Denne veka kom resultatet av arbeidet til utvalet – eit forslag til ein rettleiar som skal hjelpe offentlege institusjonar med å vite når dei bør seie ja og når dei bør seie nei til at tilsette, medium, foreldre eller andre privatpersonar får filme, ta bilde eller ta opp lyd.

Hovudkonklusjonen er at både ytringsfridommen og retten til personvern bør takast vare på så langt det er mogleg i kvart tilfelle.

– Dersom omsyna til ytringsfridom og retten til privatliv/personvern kjem i konflikt med kvarandre, skal rettane alltid vegast mot kvarandre, og det i kvar enkelt situasjon, heiter det i rettleiaren dei foreslår.

Rår mot forbod

Utvalet, som har vore leidd av jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo, rår mot at det blir innført generelle film- og fotoforbod.

– Det vil normalt vere lovleg å ta bilde og film. Normalt vil det ògså vere lovleg å ta lydopptak av samtalar ein sjølv deltar i. Forbod mot bilde, film eller lydopptak kan berre påleggjast andre viss ein kan grunngi forbodet på sakleg måte og det er føremålstenleg, heiter det.

Samtidig vektlegg dei at omsynet til barn, brukarar og ønsket til pasientar om privatliv må takast vare på, og at det som hovudregel skal innhentast samtykke frå dei som blir fotografert, filma eller tatt opp lydar av, særleg når det er snakk om barn, før det blir publisert nokon stad.

Dissens

Når det gjeld media spesifikt, tilrår utvalet at det bør vere høg terskel for bortvisning, og at både skular, barnevern og helsevesen bør strekke seg for å legge til rette for at media kan ta vare på samfunnsoppgåva si.

Det er endå dissens i utvalet rundt nokre av unntaka til dette. Eit fleirtal i utvalet meiner tilgangen til media bør kunne avgrensast sakleg ut frå omsynet til forsvarleg drift, til dømes dersom tilgangen vil krenkje privatlivet til personar, innebere brot på teieplikt, eller går ut over sikkerheita eller tenestetilbodet.

Mindretalet i utvalet, ved journalist Thomas Ergo og jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund, meiner dette gir ein for låg terskel for å seie nei til journalistar.

– Det vil vere for enkelt å nekte medium tilgang på uberettiga grunnlag dersom det held at det å vere til stades «går ut over tenestetilbodet». Ein rettleiar bør gjere tydeleg at det å nekte media tilgang først kan vere aktuelt når det å vere til stades krenkjer pasientars eller personvernet til tenestemottakarar, eller hindrar forsvarleg pasientbehandling eller eit forsvarleg tenestetilbod til brukaren, skriv dei.

Vil sikre openheit

Høie strekar under at det å avgrense tilgangen til media ikkje er føremålet med rettleiaren, som enno ikkje er heilt spikra.

– Kritisk søkjelys er med på å gjere helse- og omsorgstenesta vår betre. Målet vårt er ikkje mindre openheit og innsyn. Vi vil tvert imot sikre openheit og innsyn ved å komme fram til nokre felles køyrereglar for dei vanskelege grenseoppgangane, seier han.

