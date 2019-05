Woodstocks hovudinvestor har trekt seg

innenriks

«Trass i vår enorme investering i tid, innsats og engasjement trur vi ikkje at produksjonen av festivalen kan bli gjennomført som ei sjåverdigheit verdig merkevarenamnet Woodstock», skriv det japanske firmaet Dentsu Aegis, ifølgje bransjenettstaden Ultimate Classic Rock (UCR).

Dei legg til at dei trekker seg grunna «bekymring for helse og sikkerheita til artistane, samarbeidspartnarar og publikum».

Jay-Z blant trekkplastera

Det er i år 50 år sidan den banebrytande musikkfesten i 1969, og det er planlagt ein jubileumsfestival i Watkins Glen i New York frå 16. til 18. august.

På lista over trekkplaster er mellom anna Jay-Z, The Killers, Miley Cyrus, Santana og Chance The Rapper.

I same pressemelding seier hovudinvestoren at festivalen er avlyst.

– Éin ting er å avgjere at det beste for dei er å trekke seg ut. Ein annan ting er å prøve å stengje døra for oss. Woodstock har aldri tilhøyrt Dentsu, og dei har ingen rettar til å avlyse festivalen, heiter det i ei pressemelding frå grunnleggjar Michael Lang, sitert av Billboard.

Sett fri frå kontraktane

Lang seier dei vil finne nye investorar, og at festivalen vil bli gjennomført som planlagt. Men ifølgje Billboard er det ikkje sikkert det blir så enkelt. Dei har nemleg vore i kontakt med ti av dei største talentbyråa som fortel at kontraktane til artistane er med Dentsu, ikkje med sjølve festivalen, og at artistane er sett fri frå kontraktane sine.

Ifølgje nettstaden Loudwire har Lang hyra inn Donald Trumps advokat Marc Kasowitz som seier at «alle aksjehaldarar, også artistane, bør halde fram med den forståinga av at arrangementet vil gå av staben som planlagt».

