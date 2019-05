Barne- og likestillingsdepartementet blir no Barne- og familiedepartementet

innenriks

I statsråd fredag endra Barne- og likestillingsdepartementet namn til Barne- og familiedepartementet. Departementet hadde denne nemninga mellom 1991 og 2005.

Samtidig tek departementet over ansvaret for tru- og livssynsområdet frå Kulturdepartementet. I retur får Kulturdepartementet ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

Statsråd Sylvi Listhaug i Helse- og omsorgsdepartementet tek samtidig over statssekretær Anne Bramo, som var statssekretær for avtroppande minister Åse Michaelsen. Ho held dermed fram i same rolle under Listhaug.

Statsminister Erna Solberg (H) får òg ny statssekretær etter at Lars Joakim Dalånes Hanssen tek over for Espen Espeset, som trer av etter at kona, Sylvi Listhaug, trer inn i regjeringa.

