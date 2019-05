Flyanalytikar trur på billegbillettar etter SAS-streiken

innenriks

– Det SAS sannsynlegvis kjem til å gjere når streiken er over er å prøve å blidgjere marknaden, både i form av billege billettar og gode tilbod til Eurobonus-kundane sine, seier Elnæs i WinAir til Dine Pengar.

Ein time før midnatt torsdag kveld kunne endeleg SAS-sjef Rickard Gustavsen fortelje at streiken var over og at dei har fått på plass ein ny avtale som skal sikre drifta.

Over 400.000 passasjerar har den siste veka vorte ramma av streiken. Også fredag er så langt 61 avgangar innstilte frå Noregs flyplassar.

– Éin måte å vise at dei ønsker å gi noko tilbake, er å komme med nokre tilbod, det tippar eg dei har i planleggingsboka sin. Og då vil Norwegian matche det, så det kan bli mange billege billettar, seier flyanalytikaren.

Professor og ekspert på luftfartsøkonomi Frode Steen ved Noregs handelshøgskole er likevel usikker om SAS har råd til billigsal etter den kostbar streiken.

– SAS lever godt på dei lojale kundane sine. I det bildet vil slike kampanjar handle om å få desse tilbake og å fylle fly, seier han.

(©NPK)