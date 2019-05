Generalløytnant og tidlegare etterretningssjef Kjell Grandhagen er død

innenriks

Grandhagen sovna inn på Akershus universitetssjukehus natt til fredag. Familien hans melder om dødsfallet på Facebook.

Grandhagen hadde beinmergskreft og var open om kreftdiagnosen.

– Kjell hadde ein betydeleg omgangskrins, og det er umogleg å informere alle på den måten vi, og han, helst skulle ønske. Sidan han valde å vere open med sjukdommen sin til det siste, vel vi å følgje opp linja ved å dele bortgangen hans, skriv familien i eit ope innlegg på Grandhagen sin Facebook-profil.

I staden for blomstrar ønsker familien heller at folk støttar Blodkreftforeningen i namnet hans.

Lang karriere

Etter ein lang og variert karriere i Forsvaret overtok Kjell Grandhagen som sjef for Etterretningstenesta i 2010. Det førte til ei ny openheit rundt dei hemmelege tenestene.

– Generalløytnant Kjell Grandhagen er gått bort. Som offiser og som etterretningssjef stod han fram med kunnskap og høg integritet. I dei siste åra har han vore ei verdifull og tydeleg stemme i den tryggingspolitiske debatten. Han vil bli sakna! skriv partileiar Jonas Gahr Støre i Arbeidarpartiet på Twitter.

Utan smerter

Familien fortel at Grandhagen sovna stille inn på Akershus universitetssjukehus klokka 2.35 natt til fredag 3. mai. To dagar tidlegare hadde han spelt piano for dei andre på avdelinga, men om kvelden fekk han eit anfall.

– Då tida kom for å døy, forlét han oss raskt og utan smerter, skriv dei pårørande som takkar dei tilsette ved sjukehuset.

– Den omsorga, pleia og smertelindringa dei gav til det siste, var utan sidestykke og bidrog til å gjere prosessen med bortgangen hans god både for han og familien, skriv familien.