Jubel hos Frp då Siv Jensen hylla Listhaugs comeback

Salen braut stadig ut i spontan applaus då Siv Jensen heldt innleiingstalen sin til Frps landsmøte på Gardermoen fredag.

Og aller størst var jubelen då Jensen kunne ønske Sylvi Listhaug velkommen tilbake i regjeringa som ny eldre- og folkehelseminister, berre litt over eitt år etter at ho vart pressa til å gå av som justis- og beredskapsminister.

– Eg er så utruleg glad og stolt over å seie at det er Sylvi som skal stå aller øvst på barrikadane for at eldre menneske i Noreg skal få ein varm, verdig og valfri eldreomsorg, sa Jensen til landsmøtet, som svarte med ståande ovasjonar.

Listhaug gjekk av som statsråd 20. mars i fjor etter ei strid som starta med at Listhaug la ut eit bilete på Facebook der ho skreiv at «Ap meiner terroristane sine rettar er viktigare enn nasjonens tryggleik».

Listhaug blir valt som ny nestleiar i partiet søndag og blir no sett på som Jensens mest sannsynlege arvtakar.

– Sårt utan eigne barn

Jensen, som blir 50 år i sommar, og har leidd Frp i 13 år, heldt ein sjeldan personleg tale.

– I år har eg brukt mykje tid på å reflektere over kva som har forma meg til den eg har vorte. Valfridom er for meg ein kjerneverdi, frå dei små tinga i livet, til dei store livsvala vi tek, sa Jensen, som kom med ei personleg vedgåing frå sitt eige liv:

– Eg har valt å leve åleine. Eg har ikkje fått barn. Eg er utruleg glad i tantebarna mine, men det har vore sårt for meg at eg ikkje har kunne gi mamma endå eit barnebarn. Men det har vore valet mitt, sa Frp-leiaren.

Laurdag skal landsmøtet feire partileiaren.

Vil rive bomstasjonar i år

Jensen kom med fleire lekkasjar frå revidert nasjonalbudsjett i talen: Mellom anna ei tilskotsordning til å byggje kjøkken på sjukeheimane i landet, som inneber at staten tek halve rekninga dersom ein kommune vel å byggje kjøkken på sjukeheimane.

Saka vart først omtalt i VG torsdag.

Jensen varsla òg at regjeringa vil bruke 200 millionar kroner i år på å rive bomstasjonar, doble tilskotsordninga for redusert bompengebelastning og innføre frådrag slik at store bomutgifter kan skrivast av på skatten.

Til stor jubel kunne ho òg fortelje at eingongsavgifta på alle bilar som er over 20 år gamle blir fjerna 1. juli.

Landsmøtet har i år profilert seg som landsmøtet for veteranbilar og andre spesielle bilar, mellom anna ved å reservere dei beste parkeringsplassane på landsmøtehotellet til slike bilar.

– Neste år håper eg derfor at parkeringsplassen blir fylt av endå fleire vakre, historiske bilar, sa Jensen.

Bekymra for Oslo

Partileiaren var innom fleire tema i talen sin. Ho hylla mellom anna oljearbeidarane i landet og lova at Frp vil kjempe mot å stengje Noregs olje- og gassverksemd.

Frp-leiaren heldt fram med den harde retorikken mot IS-krigarar og IS-mødrer og seier partiet vil «snu kvar stein» for å hindre dei i å komme tilbake til Noreg.

Ho åtvara òg om kriminalitetsutviklinga i Oslo og sa ho fryktar hovudstaden vil miste kontrollen.

– Hovudstaden vår er ein tryggare by enn andre byar av denne storleiken i Europa. Men klokka tikkar. Andre storbyar har vore på det stadiet der Oslo er no, men har mista kontrollen, sa Jensen.

Klimaspørsmål og internasjonale spørsmål glimra likevel med sitt fråvær i talen.

Landsmøtet går føre seg gjennom helga, og partiet skal behandle ei rekke saker, mellom anna ein resolusjon om barn av IS-foreldre, forslag knytt til bompengar og tvungen vaksinasjon.

