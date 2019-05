Kraftig forbetra DNB-resultat

innenriks

– Både bedrifter og hushald ønsker å realisere framtidsplanane sine, og gledeleg nok er det mange som ønsker å finansiere dei hos oss. Hovudårsaka er at vi evnar å utvikle nye og kundevennlege produkt, samtidig som vi hevdar oss med konkurransedyktige prisar i ein sylskarp konkurranse. Det hjelper også at DNB er ein godt likt bank som tar omsyn til kva som er best for kundane og samfunnet, slår konsernsjef Rune Bjerke fast i samband med framlegginga av resultatet for første kvartal i 2019.

Resultatet var 7,6 milliardar kroner, ein auke på 1,9 milliardar frå same kvartal året før. Bjerke viser til at vekst i alle kundesegment bidrar til det solide resultatet.

Finanskonsernet ser tilbake på ein god start for norsk økonomi i 2019, og slår fast at makrotrendane gir vind i ryggen for både bedrifter og privatpersonar som er kundar i DNB. Det siste året har DNBS utlån til privatpersonar og små og mellomstore bedrifter vakse med bortimot 50 milliardar kroner.

Netto renteinntekter i første kvartal vart totalt 9,3 milliardar kroner, ein auke på 282 millionar frå same kvartal i fjor. Den totale utlånsveksten er på 5,9 prosent, godt over ambisjonsnivået til banken på sikt.

Netto provisjonsinntekter auka med 103 millionar kroner til 2,2 milliardar kroner. To av forklaringane er auka aktivitet innan transaksjonsrådgjeving og eigedomsmekling, og tapa er framleis låge, med 316 millionar kroner i kvartalet.

(©NPK)