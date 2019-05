Lågare råvareprisar påverkar Equinor-resultatet

innenriks

Selskapet fekk eit justert driftsresultat på 4,19 milliardar amerikanske dollar, ein nedgang frå 4,41 milliardar dollar i første kvartal i 2018. Samtidig auka det justerte driftsresultatet etter skatt frå 1,47 til 1,54 milliardar kroner.

Selskapet slår fast at kvartalsresultatet er kjenneteikna av solide resultat i alle segment, sterk kontantstraum og ei redusert gjeldsgrad.

– I eit kvartal med lågare råvareprisar leverer vi høgare resultat etter skatt enn i same periode i fjor. Kontantstraumen frå drift var sterk på 6,5 milliardar dollar i første kvartal, og vi har redusert grada av gjeld til 19,4 prosent. Vi held oppe høg produksjon, eit sterkt kostnadsfokus og streng kapitaldisiplin, og vi er i rute for å levere på vår guiding frå kapitalmarknadsoppdateringa i februar, seier konsernsjef Eldar Sætre.

Prosjekt i rute

Han legg til at Johan Sverdrup vil starte produksjonen seinare i år, og at Equinors prosjekt er i rute for å levere produksjonsvekst fram mot 2025.

– Vi har så langt i år fått tilgang til nytt attraktivt leiteareal i Noreg og Argentina, kunngjort investeringsavgjerd for ei ny plattform på ACG -feltet utanfor kysten av Aserbajdsjan, og hatt offisiell opning av vindparken Arkona i Tyskland, seier Sætre.

Sjølv om Equinor heldt oppe produksjonen på eit høgt nivå, gir altså lågare prisar ein negativ innverknad på resultatet. Oppstart av nye felt var hovudårsaka til at underliggjande drifts- og administrasjonskostnader per fat gjekk noko opp samanlikna med same kvartal i fjor. På same tid hadde selskapet ein nedgang i justerte avskrivingskostnadar, hovudsakleg som følgje av positive reserverevisjonar.

Auka leitekostnadar

Samla produksjon i kvartalet var 2,178 millionar fat oljeekvivalentar per dag, noko som er på nivå med produksjonen i same periode i fjor. Porteføljeendringar, nye brønnar og nye felt som kom i produksjon vog opp for forventa naturleg nedgang frå såkalla modne felt.

Selskapet hadde fullført elleve leitebrønnar ved utgangen av første kvartal – fire av dei med drivverdige funn. Leitekostnadene auka frå 0,24 i første kvartal i fjor til 0,27 milliardar dollar i same periode i år. Her var høgare kostnader til feltutvikling den viktigaste årsaka.

Styret har vedtatt eit utbytte på 0,26 per aksje for første kvartal, ein auke på 13 prosent frå same kvartal i fjor.

Selskapet legg til at gjennomsnittleg frekvens for alvorlege hendingar var 0,5 for dei tolv siste månadane fram til 31. mars 2019, samanlikna med 0,5 i same periode for eitt år sidan.

