Overgrepsdømt lokalpolitikar i Hordaland må betale 7 millionar kroner i erstatning

Dommen fall nyleg i Bergen tingrett, ifølgje Bergens Tidende.

I mars vart mannen dømt til elleve års forvaring for ei rekkje overgrep mot tre gutar i perioden 1997 til 2016. I samband med dette vart det kravd over elleve millionar kroner i erstatning, men denne saka vart behandla separat grunna dei omfattande krava.

Tingretten fastset den samla erstatninga til 7.297.759 kroner for dei tre fornærma. Nær 5,5 millionar kroner gjeld dekning av tapt inntekt for to av dei fornærma, som no er vaksne. Den siste fornærma er framleis i barneskulealder.

Bistandsadvokaten til dei fornærma, Einar Drægebø, seier dette er ein av dei største erstatningssummane han kjenner til frå liknande saker.

– Dei høge beløpa reflekterer berre dei krenkingane som offera er påført. Nokre vil meine at dei er fråtekne mellom anna moglegheita til å ha gode og stabile jobbar, som dei mykje heller ville hatt enn ei erstatning, seier han.

