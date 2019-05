PST undersøkjer selen til «spionkvalen»

innenriks

Kvalen vart oppdaga av fiskarar utanfor Rolfsøya i Finnmark symjande rundt med ein sele. Ifølgje fiskarane var den særs tam og søkte kontakt med menneske. Oppdaginga av kvalen har fått internasjonal merksemd.

Ved Havforskingsinstituttet og Universitet i Tromsø (UiT) trur ein at kvalen kan komme frå den russiske marinen som har hatt ein tradisjon med å bruke dyr som til dømes kvalar i eksperimenta sine. Av folk i Finnmark har kvalen derfor fått klengenamnet «Hvaldimir».

PST stadfestar overfor TV 2 at dei har fått selen, og at dei no gjer undersøkingar.

– Vi må innrømme at å undersøkje utstyr festa til kvalar ikkje er daglegdags for PST. Det er usikkert om vi vil finne noko, seier kommunikasjonssjef Martin Bernsen i PST til kanalen.

Selen som var festa rundt kvalen var utstyrt med feste for GoPro-kamera, og på spenna står det at han er produsert i St. Petersburg. Men den russiske militæreksperten Viktor Baranets, oberst i reservestyrkane, seier ifølgje BBC at det neppe er snakk om noka form for spionasje.

– Viss vi brukte denne kvalen til spionasje, trur du verkeleg at vi ville gitt han eit telefonnummer med beskjeden om å ringe oss, spør han lakonisk.

PST opplyser at det per no ikkje føregår ei kriminaletterforsking mot «Hvaldimir».

