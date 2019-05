Ropstad manar til godt samarbeidsklima etter Listhaug-comeback

innenriks

Ropstad seier at Listhaug har bidratt til debattar som har skapt sterke reaksjonar i KrF.

– Dette kom òg til syne i Stortinget i fjor. Eg forventar at alle statsrådane framover vil arbeide for å sikre at vi har tillit og godt samarbeid med dei fire fleirtalspartia på Stortinget, seier Ropstad.

Han seier han og Listhaug har hatt eit konstruktivt samarbeid.

– Vi deltok begge i regjeringsforhandlingane på Granavolden. Det var eit konstruktivt samarbeid, og eg forventar eit konstruktivt samarbeid vidare, seier han.

Ropstad skryter av Listhaug og seier ho vil jobbe hardt for dei eldre.

– Listhaug har no fått ansvaret for å realisere politikken til regjeringa innan eldre- og folkehelseområdet. Eg vil jobbe saman henne om å gjennomføre eldrereforma, som skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger, og ha ein trygg og aktiv alderdom, seier han.

Han takkar òg Åse Michaelsen som no blir erstatta som eldre- og folkehelseminister.

