SAS har fått 20 kompensasjonskrav etter streiken

innenriks

SAS har avvist alle krava, noko som gjer at dei må behandlast av Flyklagenemnda, skriv nettstaden Flysmart24.no.

Dagleg leiar i Norsk Reiselivsforum, Anne B. Lea, opplyser at dei første krava mot SAS kom medan streiken enno gjekk føre seg. Reiselivsforumet er sekretariat for Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.

Krav om EU-kompensasjon

– Ein føresetnad for å registrere ei sak i Transportklagenemnda er at passasjeren må setje fram skriftleg krav til flyselskapet først. Det finst svar frå SAS i dei sakene vi har sett på, seier Lea til NTB. Ho forventar at det etter kvart vil komme fleire krav.

Dei fleste krava er knytte til EU-satsane som seier at passasjerar som kjem meir enn tre timar forseinka fram til reisemålet har krav på mellom 250 og 600 euro i kompensasjon, dersom selskapet er ansvarleg for forseinkinga.

– I utgangspunktet blir alle saker behandla individuelt, men ser vi at det er store likskapstrekk i nokre av sakene, kan saksforholda vurderast samla, seier Lea og reknar med at behandlingstida vil ta nokre månader.

Torsdag kveld, nesten nøyaktig ei veke etter at pilotane gjekk ut i streik, kunne SAS-sjef Rickard Gustavsen fortelje at dei har fått på plass ein ny avtale som skal sikre drifta. Men den avslutta streiken påverka likevel flytrafikken fredag. 61 SAS-avgangar i Noreg vart innstilte.

Forventar erstatningskrav

Flyselskapet har sagt at streiken er eit ekstraordinært omstende – noko som gjer at ramma passasjerarikkje har krav på standardkompensasjonen. Plikta til å utbetale erstatning gjeld berre dersom det kan påvisast at flyselskapet har ansvaret for forseinkingar eller kanselleringar.

– Passasjerar har ikkje rett til kompensasjon dersom forseinkinga eller kanselleringa kom av streik då dette er å vurdere som eit ekstraordinært omstende utanfor den faktiske kontrollen til flyselskapet, seier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Flysmart24.no.

Til NRK seier Johansen at dei reknar med at det kjem erstatningskrav sidan så mange passasjerar vart ramma.

– Vi betaler ut erstatningar etter gjeldande lover og reglar. Det vil seie at vi dekkjer alle relevante utlegg, seier han.

Over 4.000 flyavgangar har vorte innstilte etter at 1.400 SAS-pilotar gjekk ut i streik førre fredag. Nærare 400.000 passasjerar vart ramma fram til streiken vart avslutta seint torsdag kveld.

(©NPK)