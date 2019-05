Solberg: – Har tatt opposisjonen på ordet

innenriks

– Det vart aldri uttrykt formell mistillit mot Listhaug i Stortinget. Eg vil minne om at opposisjonspolitikarar som Jonas Gahr Støre sa at det kunne unngåast om Listhaug fekk eit anna fagområde. Eg har tatt opposisjonen på ordet, og har gitt Listhaug eit anna område, sa statsminister Solberg under ein pressekonferanse om statsrådsskiftet.

Listhaug måtte i fjor vinter gå av etter ein Facebook-post der ho skulda Ap for å vere meir opptatt av å verne rettane til terroristar enn tryggleiken i nasjonen.

Då Listhaug gjekk av, var det etter betydeleg press frå Kristeleg Folkeparti, som kunne ha felt heile regjeringa ved å stemme for eit mistillitsforslag. No sit KrF i regjering. Det blir likevel ikkje noko problem, ifølgje Solberg.

– Det er viktig òg å hugse at fleire enn Arbeidarpartiet gav uttrykk for at Listhaug kunne vere ein aktuell statsråd på andre område enn justis. Det er alltid valet mitt kven som er statsråd, men alle parti har respekt for at andre parti har behov for å ha ei leiing som kan sitje ved bordet, seier Solberg.

Denne helga blir Listhaug formelt valt som nestleiar i Framstegspartiet. Frå talarstolen i statsministerbustaden la ikkje Solberg skjul på at Listhaug-comebacket er etter initiativ frå Frp.

– Det er Frp som spør om å få skifte statsrådane sine. Det er eit initiativ frå Frp. Det har vore utfordrande for dei at begge nestleiarane deira har vore utanfor regjeringa, og det har vore litt krevjande for måten regjeringa jobbar på, sa Solberg.

