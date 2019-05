innenriks

– Eg er heilt sikker på at du kjem til å bringe med deg engasjementet ditt og evna di til å løfte politiske saker òg inn i dette feltet, sa statsministeren under ein pressekonferanse der ho takka av Åse Michaelsen som eldre- og folkehelseminister og helsa Listhaug velkommen.

Listhaug får ansvaret for å gjennomføre reforma «Leve hele livet», og å sørg for at «eldre får den eldreomsorga de fortener i vårt samfunn», poengterte statsministeren.

