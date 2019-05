Statsministeren varslar endringar – Listhaug blir statsråd

innenriks

Regjeringa varslar kunngjering av endringane etter statsråd fredag formiddag. Ifølgje NRK er det Sylvi Listhaug som blir ny eldre- og folkehelseminister. Ho tar over posten til partifelle Åse Michaelsen, som har vore den første statsråden for eldresaker. Dermed gjer den profilerte og omstridde Frp-politikaren comeback i regjeringa, etter at ho vart tvinga av justisministertaburetten på grunn av eit kontroversielt Facebook-innlegg om Arbeidarpartiet for eit drygt år sidan.

Listhaug skreiv at Ap prioriterer tryggleiken til terroristar høgare enn tryggleiken i riket, noko som førte til kraftige reaksjonar først og fremst frå Arbeidarpartiet, men også frå politikarar i regjeringspartia.

Kronprinsesse

Utnemninga kjem same dag som Framstegspartiet møtest til landsmøte, der Listhaug etter alle solemerke kjem til å bli valt til den 1. nestleiaren til partiet søndag. Valkomiteen innstiller ho til vervet utan motkandidat.

Ho vart konstituert nestleiar då Per Sandberg trekte seg frå vervet etter at han måtte gå av som fiskeriminister.

Listhaug blir sett på som den raskast stigande stjerna i Frp, og blir rekna av mange som den meste sannsynlege arvtakaren til leiarvervet når Siv Jensen ønsker å gi seg. Når ho no mellom anna får ansvaret for eldre- og omsorgspolitikk til regjeringa, skaffar ho seg tyngde på endå eit av kjerneområda til partiet.

Alkohol, tobakk og narkotika

Dagens Næringsliv har kjelder som opplyser at regjeringsendringane Solberg varslar, verken kjem i Venstre eller Kristeleg Folkeparti.

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for kommunale pleie- og omsorgstenester, folkehelseområdet som omfattar helsefremjande og førebyggjande arbeid innan fysisk og psykisk helse, sosial forskjell i helse, ernæring og mattryggleik, alkohol-, narkotika- og tobakksførebygging og smittevern.

Den påtroppande nestleiaren har vore både landbruks- og matminister og innvandrings- og integreringsminister.

Listhaug innleier på landsmøtet på Gardermoen om kommunal- og fylkestingsvalet laurdag formiddag, då mest truleg som nyslege statsråd og påtroppande 1. nestleiar.